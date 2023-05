Lors de la deuxième demi-finale du Concours Eurovision de la chanson 2023, le Belge Gustaph a brillé sur la scène de Liverpool. Le chanteur du titre "Because of You" a réussi à qualifier la Belgique pour la grande finale de la compétition qui aura lieu ce samedi 13 mai en direct sur La Une, Auvio et Vivacité. Une prestation de haut vol qui a été saluée par les fans sur les réseaux sociaux. En effet, notre représentant a enflammé la scène et a réussi à mettre une ambiance de folie dans la Liverpool Arena en compagnie de son danseur et ses choristes.