Eurovision 2023 : l’Ukraine séduit à nouveau avec une très belle prestation rendant hommage aux combattants ukrainiens

C’est avec la chanson "Stefania" que le groupe Kalush Orchestra est sorti grand vainqueur du 66ème Concours Eurovision de la chanson l’an dernier. Un titre mélangeant rap et musique traditionnelle qui a séduit le public et les jurés. Une victoire symbolique en temps de guerre, et surtout un beau message d’espoir !

Cette année, l’Ukraine mise sur un tout autre registre avec la chanson "Heart of steel" interprétée par le duo Tvorchi, composé du chanteur Jeffery Kenny et du producteur Andriy Houtsouliak.

Si on retrouve toujours une base de rap dans le titre de cette année, on peut y entendre également des touches électro et R&B. La prestation semble en tout cas avoir beaucoup plu aux internautes qui ont particulièrement apprécié la mise en scène hyper bien léchée ainsi que l’originalité du morceau.