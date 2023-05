Eurovision 2023 : l'Italie mise sur l'émotion avec Marco Mengoni, un des favoris de cette édition

Le visage de Marco Mengoni dira sans doute quelque chose aux fans absolus de l'Eurovision. En effet, il y a dix ans, le chanteur avait déjà représenté l'Italie au plus célèbre des concours de musique avec le titre "L'essenziale". Il avait terminé en 7e position du classement de cette édition 2013, remporté cette année-là par Emmelie de Forest avec "Only Teardrops" pour le Danemark. Dix ans plus tard, l'artiste italien est devenu une superstar dans son pays avec plus de 71 disques de platines à son actif, a encore remporté le Festival de Sanremo (qui sélectionne le représentant italien pour l'Eurovision) et a donc performé sur la plus grande scène au monde lors de la Finale du Concours Eurovision de la chanson. Avec cette ballade intitulée "Due vite", le chanteur originaire de Ronciglione confirme son statut de favori de cette 67e édition.