Blanca rend donc hommage à sa grand-mère à travers les paroles, mais également via la scénographie. Les franges rouges qui surplombent la scène représentent par exemple les fils du châle de Carmen. On retrouve aussi quelques notes de flamenco mélangées à un style plus électro et contemporain. Le tout dégage une atmosphère mystérieuse, presque comme si on assistait à un rituel.

Un pari audacieux qui porte ses fruits puisque le public a longuement applaudi la prestation de la jeune femme. Quant aux bookmakers, ils prédisent pour Blanca une place dans le top 5 !