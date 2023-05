Cette année, l’Australie prend un pari audacieux en proposant un groupe au style musical plus atypique : du rock/métal aux touches électro.

Le groupe Voyager existe depuis 1999 et est composé de 5 artistes : Daniel Estrin au chant et au clavier, Simone Dow et Scott Kay à la guitare, Ashley Doodkorte à la batterie et Alex Canion à la basse.

C’est avec une mise en scène complètement déjantée qu’ils ont proposé ce soir leur chanson "Promise". Longues crinières, costumes à paillettes et show lumineux étaient au rendez-vous. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont livré une prestation décoiffante !