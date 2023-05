Eurovision 2023 : l’artiste ukrainienne que Loreen aurait plagiée prend sa défense

La polémique a pris des proportions énormes, quand une chanson intitulée "Same Tattoo" a été postée à son nom sur iTunes et Spotify, forçant Mika Newton à réagir une nouvelle fois. "Je ne voulais pas faire de commentaire sur l’Eurovision et la chanson de Loreen mais je vais être obligée de le faire. Tout d’abord, félicitations à Loreen pour sa victoire. C’est une artiste formidable et unique. Je lui souhaite tout le meilleur. Ce que je n’aime pas, par contre, c’est que j’ai été impliquée dans l’histoire et maintenant, une de mes amies vient de m’envoyer un SMS pour savoir si j’avais publié ce titre juste pour clasher Loreen. Je ne savais même pas qu’on pouvait utiliser mon nom pour sortir une chanson sur ces plateformes. WTF ?", a-t-elle réagi, sous le choc.

"C’est vraiment triste car maintenant, ses fans se sont rassemblés pour essayer de comprendre pourquoi j’ai fait ça et pour m’insulter. Honnêtement, je suis une bonne personne. Je pense que les femmes devraient se soutenir entre elles. On est toutes inspirées les unes par les autres, non ? Ça peut arriver. Vu que j’écris mes propres chansons, je m’inquiète toujours de copier sans m’en rendre compte. Nous sommes des artistes et notre seul but est de créer pour vous divertir, pour transmettre nos émotions", a-t-elle déclaré.