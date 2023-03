Eurovision 2023 : Gustaph, le représentant belge, dévoile le clip de "Because of You"

Il y a quelques semaines, nous vous annoncions que Gustaph avait été sélectionné par le public de la VRT pour représenter la Belgique à l’Eurovision 2023. Cette semaine, le chanteur flamand dévoile le clip officiel de sa chanson "Because of You".

Gustaph, le représentant belge au Concours Eurovision de la chanson 2023 vient de dévoiler le clip qui accompagnera sa prestation dès le 11 mai sur la scène de la Liverpool Arena. Avec “Because of you”, qui est une ode à l’amour, la liberté et la tolérance, Gustaph défendra les couleurs de notre pays à la 67e édition du concours. Le clip, dont certains visuels seront utilisés par Gustaph et ses trois choristes pour sa performance lors de la deuxième finale de l’Eurovision le jeudi 11 mai prochain, a été réalisé par un célèbre styliste belge.

"Because of you" est une ode à la communauté queer et à l’idée d’une famille qu’on se choisit, qui se serre les coudes, s’enrichit mutuellement et se tire vers le haut

Gustaph

Le clip (que vous pouvez retrouver en tête de cet article), fait la part belle aux années 90 et a la culture Queer explique le chanteur : "On y sent très clairement des influences 90’s. C’est une déclaration d’amour à la liberté : liberté d’expression et liberté d’être soi-même, en toutes circonstances. Ce sont les messages que nous voulions faire passer dans ce clip." Quant à l’esthétique du clip, Gustaph a fait appel au styliste belge Walter Van Beirendonck. C’est lui qui réalisera également la tenue de du chanteur pour sa prestation au Concours Eurovision 2023.