Eurovision 2023 : découvrez le jury 4 étoiles qui élira le représentant belge

Parmi les candidats, nous retrouverons Chérine, Gal Dragot, Ammerah, Gustaph, Hunter Falls, Loredana, et le duo The Starlings, dont l’un des membres n’est autre que Tom Dice. Ce dernier avec déjà permis à la Belgique de terminer à la 6e place avec la chanson "Me and my guitar" lors du Concours Eurovision en 2010 à Oslo. Parmi les chansons en lice pour l’Eurovision 2023, deux sont interprétées intégralement en français. Il s’agit de "Ça m’ennuie pas" et "Mon étoile" de la candidate Chérine. Un pari osé pour une candidate néerlandophone !

Découvrez les extraits des 14 chansons en lice dans la vidéo ci-dessous !