Eurovision 2023 : Charles III et Camilla dévoilent la scène du concours

Le 6 mai prochain, le monde entier se tournera vers le Royaume-Uni pour assister au couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla à l’abbaye de Westminster. Quelques jours plus tard, c’est sur Liverpool que les projecteurs seront braqués pour le concours de l’Eurovision. Si les chansons en lices ainsi que les dates des demi-finales et de la finale sont connues, la scène du concours de l’Eurovision était, jusqu’à ce mercredi 26 avril, tenue secrète.

Quelques jours avant leur couronnement, Charles III et Camilla se sont rendus à Liverpool pour découvrir et inaugurer la scène de la 67e édition du Concours Eurovision de la chanson.

Le roi et la reine consort ont été accueillis dans les studios par l’actrice Hanna Waddingham et par la chanteuse ukrainienne Julia Sanina. Ils se sont ensuite rendus sur la scène plongée dans le noir afin d’en illuminer le décor.