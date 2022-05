Eurovision 2022 : Une entracte rythmée par Benny Benassi, Dardust et Sophie & The Giants !

L’entracte ou une boîte de nuit ? Nous n’avons pas fait de différence.

Le Pala Olympico s'est transformé en un dance-floor géant transformant le slogan de cette année "The Sound of Beauty" en "The Sound of Dance".

L’entracte de la première demi-finale de l’Eurovision a donc été rythmée par de l’italo-disco, un genre musical qui a une place prépondérante dans le milieu de la musique européenne !

Le producteur Italien Dardust a performé aux côtés du célèbre DJ Italien Benny Benassi, connu pour son hit electro "satisfaction".

Le groupe britannique, Sophie and The Giants est venu compléter le duo avec la participation de la cheffe d’orchestre Sylvia Catasta.