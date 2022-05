Eurovision 2022 : The Rasmus, groupe iconique des années 2000, ouvre le bal pour défendre les couleurs de la Finlande

Le groupe The Rasmus est un groupe finlandais dont le succès ne date pas d’hier.

Créé en 1994, The Rasmus a connu un succès mondial dans les années 2000 grâce à son titre "In the Shadow" et compte à ce jour plus d’un million et demi d’albums vendus autour du globe !

Très discret depuis plusieurs années, c’est sur la scène de cette 66ème édition de l’Eurovision que le groupe a décidé de revenir afin de représenter son pays.

À cette occasion, le groupe de rock est resté fidèle à son style et a proposé son titre "Jezebel".

Un titre destiné à toutes les femmes libres et indépendantes et qui a retourné la scène du Pala Olimpico de Turin. Ce qui est certain, c'est que les fans du groupe ont certainement eu beaucoup d'émotions en revoyant le groupe sur scène.