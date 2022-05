Eurovision 2022 : si le règlement avait été appliqué, l’Ukraine aurait dû être sanctionnée

L’Ukraine a remporté samedi soir en Italie le concours Eurovision de la chanson, devant le Royaume-Uni et l’Espagne, grâce au vote des téléspectateurs. Le Kalush Orchestra, dont la chanson "Stefania" mêle hip-hop et musique traditionnelle, a recueilli 631 points, loin devant le Royaume-Uni.

Pourtant, si le règlement avait été respecté, l’Ukraine aurait dû être tout simplement disqualifiée, les messages politiques étant proscrits à l’Eurovision (voir le règlement). Ainsi en 2021, la Biélorussie avait été interdite de concours suite à une chanson jugée anti-russe. Et en 2019, l’Union Européenne de Radio-Télévision a sanctionné financièrement l’Islande pour avoir enfreint le règlement en brandissant des bannières aux couleurs palestiniennes.

Or, à la fin de la prestation de Kalush Orchestra, le chanteur du groupe ukrainien, Oleh Psiuk, a appelé l’Europe à venir en aide à son pays. " S’il vous plaît, aidez l’Ukraine et Marioupol ! Aidez Azovstal ", a-t-il crié.

Mais les organisateurs ont fait savoir que l’Ukraine ne serait pas condamnée pour ces propos.

"Nous comprenons les sentiments profonds autour de l’Ukraine dans ce contexte et considérons que les commentaires du Kalush Orchestra et d’autres artistes exprimant leur soutien au peuple ukrainien sont de nature humanitaire plus que politique", a fait savoir l’Union européenne de Radio-Télévision (UER), organisatrice de l’événement.