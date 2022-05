Eurovision 2022 : revivez la prestation de l’Ukraine, le grand favori de cette année

Le titre interprété est un mélange entre chant traditionnel et rap Ukrainien. Le tout lié par une mise en scène traditionnelle qui a encore fait ses preuves lors de cette grande finale de l’Eurovision ! Et puisque la scène de l’Eurovision est une vitrine exceptionnelle, le chanteur du groupe n’a pas hésité à lancer un appel à l’aide "Help Ukraine" à la fin de sa prestation.

Malgré sa situation compliquée, l’Ukraine a maintenu sa participation à l’Eurovision et compte faire passer un message de paix. Depuis la sortie de son titre, celui-ci comptabilise près de 4 millions de streams sur la plateforme Youtube et est depuis plusieurs semaines n°1 dans le classement des bookmakers.

Gagnante ou pas, le titre l’Ukraine marquera surement cette édition 2022.