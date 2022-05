Eurovision 2022 : qui sont les membres du jury belge ?

C’est lors de la deuxième demi-finale du Concours Eurovision de la chanson 2022 qui sera retransmise en direct sur La Une ce jeudi mai dès 20h50 que Jérémie Makiese tentera de qualifier la Belgique en finale.

Les résultats du Concours Eurovision sont constitués à 50% des votes du public et à 50% des points attribués par les jurés professionnels (réunis au siège de la télévision participante).

Cette année, les membres du jury belge sont : l’adjoint à la thématique divertissement de la RTBF, Joël Habay, le DJ et producteur Alex Germys, le journaliste et chroniqueur musical Rino Gallo, ainsi que les chanteuses Julie Compagnon et Elia Rose. Deux jurés "back up" sont également prévus en cas d’absence d’un des membres. Il s’agit de la chorégraphe Joëlle Morane et de la chanteuse et candidate de la saison 9 de The Voice Belgique, Jenny.

Les appréciations porteront sur les capacités vocales, la performance sur scène, l’originalité de la chanson et l’impression générale du show. Le jury se réunira au siège de la RTBF pour donner son vote après avoir passé en revue toutes les prestations de la répétition générale et dans les conditions du show télé.