Eurovision 2022 : Ne manquez rien de la première demi-finale avec Mika, Laura Pausini et Alessandro Cattelan en maîtres de cérémonie !

La première demi-finale de la 66e édition de l’Eurovision se déroulera à Turin ce mardi 10 mai et sera diffusée en direct dès 21 heures sur TIPIK TV et en léger différé sur nos antennes de Vivacité.



Cette année, l’UER a mis les petits plats dans les grands et a décidé de mettre à la présentation trois maîtres de cérémonie d’exception : Laura Pausini, Alessandro Cattelan et Mika ! Et qui dit trois noms d'exception dit soirée d’exception !

Histoire de bien vous préparer à l’un des plus grands shows télévisés mondiaux, nous vous proposons un petit récap de l’ordre de passage des demi-finalistes ainsi que des premiers pronostiques.