Eurovision 2022 : ne manquez pas les 3 soirées exceptionnelles sur la RTBF !

Dès ce mardi 10 mai, la RTBF a mis les petits plats dans les grands afin de vous faire vivre les trois soirées dédiées au concours de la chanson le plus célèbre du monde.

Aux commandes de ces trois soirées, on retrouve notre duo mythique, Maureen et Jean-Louis, plus en forme que jamais !

Ensemble, ils vous ont préparé trois émissions et des programmes spéciaux inédits.

►►► À lire aussi : Eurovision 2022 : Maureen Louys et Jean-Louis Lahaye nous dévoilent leurs secrets de préparation et leurs meilleures anecdotes

C’est au sein du palais Omnisports Pala Olimpico situé à Turin en Italie que se déroulera la 66e édition du Concours Eurovision de la chanson. 3 soirées présentées par Laura Pausini, Alessandro Cattelan & Mika et où on retrouvera les 40 pays participants.



Les étapes de la compétition restent les mêmes à savoir : deux demi-finales le mardi 10 mai et le jeudi 12 mai et la grande finale le samedi 14 mai.

C’est durant la seconde demi-finale que Jérémie Makiese défendra les couleurs de la Belgique en 16e position avec son titre "Miss You" !

Tout cela sera à suivre en direct sur La Une, Vivacité et sur Tipik !