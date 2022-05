Eurovision 2022 : Maureen Louys et Jean-Louis Lahaye nous dévoilent leurs secrets de préparation et leurs meilleures anecdotes

Mais est-ce finalement mieux de le vivre sur place ?

JL : "C’est de la folie pure du début à la fin. Ce qui est génial, c’est justement de vivre cet événement au cœur du dispositif. Ça change tout de même pour nous. Lorsque l’on était en Israel, on avait un réalisateur qui était avec nous et on produisait une capsule tous les jours qui était diffusée en TV et sur le Net. C’est devenu incontournable d’être sur place pour des raisons d’information 360. Il faut parler aux gens en TV, en radio et sur le net ! Etre sur place, c’est plus de 40 pays représentés, 50 délégations. C’est multiculturel et ça donne une image qui est sympa de l’Eurovision. C’est se dire, là, on mélange toutes les cultures. Cela donne un show puissant, d’une qualité incontournable et d’une efficacité redoutable. C’est génial, l’image et le message sont super intéressants."