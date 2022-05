La Suède avait promis d’offrir cette année un bain d’émotions au public de l’Eurovision et c’est mission réussie ! Cornelia Jakobs a fait rayonner la Suède avec son titre en anglais "Hold Me Closer". Une prestation loin des shows extravagants qui mettait plutôt en valeur la sensibilité et l’authenticité de la chanteuse.

Côté scénographie, la Suède a misé sur un show sobre, sans danseurs dans un décor très épuré.