Eurovision 2022 : l'Ukraine nous livre une performance forte sans allusion à la guerre qui frappe son pays

Grands favoris de cette année, l’Ukraine nous a livré une prestation débordante d’énergie et de vérité ! Au vu la situation actuelle, le dilemme était de rester apolitique et c’est réussi ! Le groupe Kalush Orchestra avec sa chanson "Stefania" voulait montrer au monde entier l’énergie issue de la patrie Ukrainienne en proposant un spectacle en plus d’une chanson.

Une prestation applaudie fervemment et avec beaucoup d'émotions par le public du The Pala Olimpico de Turin.

Il faut dire que lors de leur arrivée à Turin, ils ont été accueillis avec beaucoup d'encouragements. L’équipe Ukrainienne a en effet été inondée d’applaudissements et de cris "Gloire à l’Ukraine !".

Les grands vainqueurs de l'année dernière, le groupe Maneskin, a d’ailleurs soutenu l’Ukraine lors du dernier festival Coachella, en leur dédiant une chanson "Gasolina".