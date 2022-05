Eurovision 2022 : Focus sur la Belgique et ses concurrents de la demi-finale

C’est en 16e position que Jérémie Makiese représente la Belgique ce jeudi 12 mai.

La tension en coulisses est palpable mais notre candidat belge y croit.

Avec son titre "Miss You", Jérémie est prêt à tout donner pour séduire le public et le grand jury afin de se frayer un chemin vers la Grande Finale de ce samedi 14 mai ! Ses atouts sont sans nulle doute : sa voix, son charisme, sa personnalité attachante, les paroles de sa chanson, sa faculté de chanter et danser en même temps, la chorégraphie et ses danseurs. De plus, l'équipe qui l'encadre a préparé une ambiance lumière exceptionnelle pour mettre sa prestation en valeur. C'est à ne pas manquer, on risque bien d'être étonnés !



Côté streaming, "Miss You" compte déjà plus d’un million de vues et est déjà sur toutes les lèvres de ses plus grands fans !