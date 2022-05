Eurovision 2022 : Découvrez la performance complètement décalée de la Norvège

Incroyable mais vrai ! Le groupe Norvégien les "Subwoolfers", représentant des loups jaunes qui aiment les bananes sort du lot lors de cette nouvelle édition et nous a offert un show complètement décalé avec sa performance sur "Give That Wolf a Banana" !

Leur performance et la mélodie techno du titre ont mis une ambiance d’enfer sur scène comme dans le public ! Classés parmi les favoris des pronostiqueurs, la Norvège semble tirer son épingle du jeu avec un choix de titre drôle et audacieux ! Reste à voir si les membres du jury et le public ont été conquis mais pour le moment, les enfants semblent adorer et les adultes… Aussi !