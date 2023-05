Connue pour avoir collaboré avec des artistes tels que Jay Z, Ed Sheeran, ou Avicii, la star internationale Rita Ora était l’invitée d’honneur de la première demi-finale la 67e édition du Concours Eurovision de la chanson. Après Justin Timberlake en 2016, ou Madonna en 2019, c’est au tour de la chanteuse aux origines kosovares de fouler la scène du concours. La coach de The Voice en Australie a chanté ses plus grandes chansons comme "Anywhere" et "I will never let you down" ainsi que son nouveau single "Praising you". Pressentie plusieurs fois pour représenter le Royaume-Uni à l’Eurovision dans les années 2010, Rita Ora a finalement honoré l’Eurovision de sa présence.