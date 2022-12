Eurostar adapte ses horaires entre le 3 et le 7 janvier en raison d'une grève

La compagnie de trains à grande vitesse Eurostar, qui relie Bruxelles à Londres, adapte ses horaires entre le 3 et le 7 janvier en raison d'une grève sur le réseau ferroviaire britannique, annonce-t-elle sur son site internet.

Les perturbations entre Bruxelles et Londres seront limitées avec trois trains annulés chaque jour et des départs anticipés. Un train en provenance de Londres sera également supprimé. Les chemins de fer britanniques ont été perturbés par plusieurs mouvements de grève ces derniers mois. Les travailleurs réclament des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail.