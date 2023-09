EuroSkills Gdansk 2023 : les Red Bears remportent dix médailles aux EuroSkills en Pologne

Ayant obtenu le meilleur résultat de tous les Belges, elle a été acclamée sur scène avec les 31 autres champions nationaux, lors de la cérémonie de clôture.

Magali Tartinville et Héloïse de Smet se sont quant à elles distinguées en binôme en fashion technology et se sont hissées sur la deuxième marche du podium grâce notamment à la réalisation de la parka dédiée au personnel des Grottes de Han.

En conception mécanique DAO (dessin assisté par ordinateur), Frédéric Genin a également remporté une médaille d’argent, son calme lui ayant permis de donner le meilleur de lui-même.

La troisième médaille d’argent a été décernée à Maarten de Boey, qui avait été choisi pour porter le drapeau noir-jaune-rouge sur la scène du stade de Gdansk durant la soirée d’inauguration.

Le Flandrien a fait des étincelles en soudage. Six médailles d’excellence, qui correspondent à une cotation égale ou supérieure à la médiane, ont en outre récompensé le travail de Mélusine Simon en coiffure, de Bastien Massin en cuisine, du duo formé par Logan Hendryckx et Sébastien Klein en gestion des réseaux IT, d’Alain Maes en menuiserie, de Thibault Bounoider en service en salle, et de John Wiesmes en technologie automobile.