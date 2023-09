EuroSkills Gdansk 2023 : découvrez les gagnants wallons et bruxellois

Pendant plus de trois jours à Gdansk en Pologne, la 8e édition d’EuroSkills a réuni plus de 600 compétiteurs de 32 pays. La Belgique s’est illustrée dans ce championnat européen des métiers techniques et technologiques. Les Belges ont ramené une médaille dans 10 métiers sur les 19 dans lesquels ils étaient engagés. Petit passage en revue des médaillés.

L’EuroSkills, c’est 40 disciplines qui couvrent au total six secteurs d’activité : les arts créatifs et mode, les technologies de l’information et de la communication, l’industrie, la construction, les transports et logistique, ainsi que les services. La Belgique a pris 10 médailles, dont une en or et trois en argent.

"Les Belgian Red Bears ont montré leur excellence dans diverses disciplines et ont confirmé leur statut en tant que compétiteurs de premier plan dans le domaine des compétences professionnelles en Europe. Cette performance témoigne de l’engagement et du talent exceptionnel des jeunes professionnels belges", a déclaré l’organisation WorldSkills Belgium samedi.