EuroSkills à Gdansk 2023 : effervescence au troisième et dernier jour du championnat des métiers techniques

En plus du financement apporté à WorldSkills Belgium (1.302.000 euros en 2023), la Région a donc développé des Cités des métiers (des espaces dispensant des conseils d’orientation et des informations sur les métiers) et multiplie les actions de sensibilisation auprès des plus jeunes pour qu’ils soient bien orientés, correctement formés et sachent trouver leur voie lorsqu’ils arrivent sur le marché de l’emploi. "Notre objectif, c’est de travailler main dans la main avec la Fédération Wallonie-Bruxelles pour que tous les élèves depuis l’école primaire puissent passer par ces Cités des métiers, et pas seulement les demandeurs d’emploi et les personnes en requalification professionnelle. On doit leur faire découvrir différents métiers et les laisser poursuivre la voie qu’ils ont choisie." L’ambassadeur de Belgique en Pologne et en Lituanie, Rik Van Droogenbroeck, espère lui aussi qu’une telle compétition "motivera les jeunes à choisir ces métiers techniques et technologiques, qui ne sont pas toujours valorisés dans notre société". "Opter pour ces métiers devait être un choix délibéré et j’espère qu’une telle compétition pourra contribuer à changer les mentalités", a-t-il déclaré.