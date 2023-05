Europol : un puissant cartel des Balkans démantelé, 37 suspects arrêtés

Un total de 37 malfaiteurs ont été arrêtés dans sept pays au cours d'une vaste opération policière coordonnée par la police croate ayant permis de démanteler un gang criminel "extrêmement violent de l'ouest des Balkans", a annoncé jeudi Europol.

Ce réseau criminel était impliqué dans un trafic de drogue et d'armes à grande échelle en Europe, a indiqué l'agence européenne de police criminelle. "Un total de 37 suspects ont été arrêtés au cours de l'enquête, dont le chef du gang, un ressortissant de Bosnie-Herzégovine considéré comme une cible d'une grande importance par Europol et purgeant actuellement une peine de quatre années de prison en Italie", a précisé Europol.

Le chef du gang est soupçonné d'avoir orchestré le trafic de drogue et d'armes en donnant des ordres à ses subordonnés depuis sa prison. Des opérations policières ont été menées jeudi simultanément en Croatie, en Slovénie, en Bosnie, aux Pays-Bas, en Italie, en Belgique et en Allemagne pour appréhender les membres de la bande criminelle. Les policiers ont également saisi 148.000 euros en liquide, dix-huit armes à feu dont deux mitrailleuses, et 500 grammes de TNT avec des déclencheurs d'explosions à distance. Ont également été saisis 15 kg de cocaïne, 11 kg d'héroïne, 3 kg d'amphétamine, 7 kg de marijuana et 10 kilos de cannabis

Cette vaste opération a été précédée d'une "enquête complexe" menée par la direction générale de la police croate dans le cadre de la mission opérationnelle "Cartel des Balkans".