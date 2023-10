Europol saisit la plus grosse quantité de pesticides illégaux jamais interceptée

L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs, Europol, a intercepté 2040 tonnes de pesticides illégaux ou frelatés pendant son action intitulée "Opération Silver Axe VIII", annonce-t-elle mercredi au travers d'un communiqué de presse. Il s'agit d'un record depuis qu'elle organise annuellement ces contrôles dont la première édition remonte à 2015, fait-elle savoir.

Durant l'opération, 21 individus ont été appréhendés et plusieurs unités de production ont été démantelés, précise le communiqué. Les services de police avaient remarqué une tendance criminelle dans le commerce de produits phytopharmaceutiques sur le marché noir européen. La vente d'articles frelatés ou interdits et des importations illégales ont été constatées aussi bien en ligne qu'hors ligne, indique Europol. Du 23 janvier au 28 avril, les services d'ordre de tous les pays de l'Union européenne (UE) et ceux de cinq pays partenaires (Australie, Brésil, Ukraine, le Royaume-Uni et les États-Unis) ont participé à l'"Opération Silver Axe VIII", spécifie l'agence.

Selon cette dernière, l'Asie reste le principal exportateur de pesticides illégaux. L'utilisation et la vente de pesticides sont fortement régulées au sein de l'UE. Ces produits interdits peuvent être très nocifs pour l'environnement et la santé publique. Ils ont aussi un impact négatif sur l'économie européenne. Depuis qu'Europol a lancé ces actions annuelles, elle prétend avoir saisi près de 7000 tonnes de pesticides.