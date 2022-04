Europol : l'un des plus grands forums de hackers au monde fermé

L'office européen de police a annoncé mardi la fermeture de l'une des plus grandes plateformes de hackers au monde, qui vendait l'accès à des fuites de bases de données appartenant à un certain nombre de sociétés américaines.

Son "infrastructure" a été saisie, et son administrateur ainsi que deux complices ont été arrêtés, a précisé Europol dans un communiqué.

Lancé en 2015, "RaidForums" comptait selon Europol plus d'un demi-million d'utilisateurs et était l'un des plus grands forums de hackers au monde.