Europol intensifie son enquête sur un réseau chinois de traite des êtres humains.

Le réseau diffusait des publicités de ces femmes sur internet, et avait mis en place des centres téléphoniques pour les mettre en contact avec des clients de différents pays en Europe. Au total, les autorités ont identifié plus de 200 victimes. Au cours des trois dernières années, les enquêteurs ont contrôlé environ 3000 publicités liées à ce réseau, ce qui laisse penser que le nombre réel de victimes pourrait être bien plus élevé.

Le fait que leurs actions se déroulaient en ligne a eu un rôle important dans le mode de fonctionnement du groupe. Une grande partie du réseau a pu être été démantelé grâce à l'action de la taskforce Lotus, mais l'enquête n'est pas encore terminée.

Début mars, les 15 experts, originaires de Belgique, du Danemark, d'Allemagne, des Pays-Bas, de Norvège, de Pologne, d'Espagne et de Suisse, ont extrait ensemble des dizaines de téraoctets de données, issus de centaines d'appareils confisqués. Grâce à leur collaboration intensive, cette action a pu se dérouler en l'espace de quelques jours, au lieu de plusieurs mois. Les données récoltées serviront dans le cadre d'une analyse opérationnelle et d'une enquête plus approfondie concernant ce réseau de traite d'êtres humains.