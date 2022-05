Europol : de plus en plus d’armes imprimées en 3D saisies en Europe

De plus en plus d’armes imprimées en 3D ont été saisies en Europe ces dernières années, s’est inquiété vendredi l’office européen de police (Europol), qui a organisé cette semaine une conférence rassemblant différents professionnels et experts pour s’attaquer à la problématique.

"La menace posée par les armes imprimées en 3D est très présente sur le radar d’Europol", a déclaré Martin van der Meij, un haut responsable de l’office européen de police cité dans un communiqué, selon lequel Europol a ces dernières années observé un "nombre croissant de ces armes à feu saisies dans le cadre d’enquêtes à travers l’Europe".

Arme artisanale

En 2019, deux personnes ont été abattues à Halle, en Allemagne, par un agresseur utilisant une arme artisanale, basée sur un plan téléchargé sur Internet pour fabriquer en partie l’arme avec une imprimante 3D, a rapporté Europol.

La police espagnole avait également pour la première fois en 2021 démantelé un atelier illégal dédié à la fabrication d’armes imprimées en 3D à Tenerife, dans l’archipel atlantique des Canaries, a rappelé l’office européen de police.