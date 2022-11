Europol : 382 arrestations de trafiquants dans les Balkans

Europol a annoncé vendredi l'arrestation de 382 personnes fin octobre lors d'une vaste opération internationale qui a mobilisé les polices de 28 pays contre des trafiquants opérant principalement dans les Balkans et en Europe du Sud-Est.

Cent cinquante-neuf arrestations étaient liées au trafic de migrants, 112 au trafic de drogue, 38 au trafic d'armes à feu et 2 à la traite des êtres humains, a précisé l'office européen de police, qui a coordonné l'opération avec l'Espagne.

Près de 2.500 entrées clandestines sur le territoire de l'UE ont été détectées et 106 armes à feu ont été saisies, a ajouté Europol dans un communiqué.

Plaque tournante

La route des Balkans, plaque tournante logistique importante, voit des milliers de camions entrer dans l'UE avec différents biens, dont de la nourriture et des matériaux de construction.

La région est largement utilisée pour les passages clandestins et le trafic d'êtres humains, d'armes à feu et de drogue vers l'UE, a précisé Europol.

Les trafiquants "s'approvisionnent en armes principalement dans les pays des Balkans occidentaux, où les ressources humaines spécialisées dans les armes à feu sont largement disponibles", a-t-elle ajouté.

Les armes sont souvent passées en contrebande dans le cadre de ces expéditions et cachées dans des véhicules, à l'instar de la drogue, et acheminées vers l'UE, principalement vers la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Espagne et les Pays-Bas.

"Le trafic de drogue et le commerce illégal d'armes sont étroitement liés, en particulier en lien avec les réseaux de trafic de cocaïne", a expliqué Europol.

Les réseaux criminels peuvent échanger des armes contre la drogue et les utilisent pour prendre et maintenir le contrôle sur un marché "lucratif".

Des dizaines de milliers de véhicules et individus ont été contrôlés par les forces de l'ordre entre le 26 et 29 octobre lors de cette opération d'envergure. Près de 1.000 lieux ont été perquisitionnés et plus de 2.000 colis ont été contrôlés.

304 kg d'héroïne, 147 kilos de cannabis, 5.402 plants de marijuana et 1,3 kg de cocaïne ont été saisis.

D'autres pays européens ont fourni des renseignements et mené des actions au niveau national. Au total, près de 16.000 agents ont participé aux actions sur le terrain.