Européens détenus en Iran : des familles appellent à faire "front commun"

"Nous demandons solennellement à l'ensemble des gouvernements européens de constituer un front commun et de conditionner la poursuite des négociations avec la République islamique à la libération immédiate" des prisonniers, demande le texte transmis à l'AFP. "Le maintien de relations avec un Etat qui bafoue systématiquement les règles de la diplomatie et s'affranchit du respect de tout principe n'est plus tolérable pour nos opinions publiques", ajoute-t-il, jugeant "déraisonnable et indigne de continuer à alimenter la machine à prise d'otages"

Interrogée par l'AFP pour savoir si les familles réclamaient la rupture des relations diplomatiques avec l'Iran, Béatrice Hibou, membre du comité de soutien à la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah détenue depuis juin 2019, a expliqué: "Notre seul propos est de réveiller les diplomaties européennes qui s'accoutument progressivement à l'inacceptable, et de rappeler que dans deux jours un otage européen est susceptible d'être exécuté".