European Open : Xavier Malisse se qualifie pour le 2e tour en double

Xavier Malisse, associé à l’Argentin Diego Schwartzman, s’est qualifié pour le 2e tour du double de l’European Open, le tournoi ATP d’Anvers joué sur surface dure et doté de 648.130 euros, mardi en fin de soirée à la Lotto Arena.

Dans la dernière rencontre de la journée, qui a démarré après 23h00, la paire belgo-argentine s’est imposée 7-6, 7-5 en une heure et 19 minutes de jeu face au Sud-Africain Raven Klaasen et au Brésilien Marcelo Melo.

Xavier Malisse et Diego Schwartzman affronteront au tour suivant, en quarts de finale, les Néerlandais Tallon Griekspoor et Botic van de Zandschulp. Ceux-ci avaient auparavant sorti la paire tête de série N.1 composée des Colombiens Juan Sebastian Cabal et Robert Farah, en deux sets 6-2, 7-5.