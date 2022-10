European Open : presque rétabli, David Goffin retrouve le circuit ATP à Anvers

David Goffin va reprendre la compétition cette semaine à l'European Open, le tournoi ATP 250 d'Anvers qui débutera lundi sur surface dure à la Lotto Arena. Le Liégeois, 58e mondial, avait déclaré forfait en début de semaine avant son entrée en lice à Florence, à cause d'un état grippal.

"C'était impossible de jouer à Florence. J'ai été cloué au lit pendant plusieurs jours avant de revenir en Belgique. Je me suis aussi retiré du tournoi pour me reposer et préparer Anvers", a déclaré le N.1 belge en conférence de presse dimanche à Anvers. "J'ai fait plusieurs tests covid, qui ont tous été négatifs. Je récupère encore, ce n'est pas encore top top. J'ai pu recommencer à m'entraîner hier, c'est déjà positif. Je peux retaper la balle. J'espère pouvoir encore monter en intensité aujourd'hui et demain et on verra comment je me sens cet après-midi et demain. J'espère que j'aurai récupéré du souffle d'ici mardi".

Le premier adversaire de David Goffin dans la Métropole sera le jeune Gilles Arnaud Bailly, 17 ans, grand espoir du tennis belge qui a atteint la finale de Roland-Garros et de l'US Open chez les juniors cette année. "On a fait connaissance pendant la Coupe Davis", dit David Goffin. "C'est un tout jeune espoir du tennis belge. J'espère qu'il arrivera très haut. Il a du potentiel, il est déjà très bon en juniors. Il a déjà fait deux finales de Grand Chelem chez les juniors. Ce n'est que du positif pour lui d'avoir une wildcard ici. J'espère qu'il ira loin sur le circuit ATP aussi, mais peut-être pas tout de suite...."

Avant de déclarer forfait à Florence, David Goffin avait été repêché comme lucky loser à Astana, où il a créé l'exploit en sortant le N.1 mondial Carlos Alcaraz au premier tour, avant d'être sorti au tour suivant par le Français Adrian Mannarino. "C'était un bon tournoi. Ca m'a fait du bien de retrouver un niveau correct et d'enchaîner quatre matches cette semaine-là. J'espère que ça m'a mis sur de bons rails. Après j'ai été complètement out pendant une semaine. Cela n'a pas été évident de retrouver l'énergie et de se remettre dedans, mais je reste avec les ondes positives d'Astana. Je sais que mon tennis est là et qu'en ayant un peu de confiance et quelques matches, ça va tout de suite un peu mieux. J'espère donc que ça va commencer par une victoire contre Gilles Arnaud et que je vais pouvoir me sentir mieux et monter en puissance au cours de la semaine".