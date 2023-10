European Open - David Goffin affrontera le Français Quentin Halys au premier tour à Anvers

David Goffin rentre directement dans le tableau final et a hérité du Français Quentin Halys au premier tour du tournoi de tennis ATP 250 d'Anvers, l'European Open, disputé sur surface dure et doté de 750.950 euros, qui débute dimanche à la Lotto Arena par les qualifications.

Le Liégeois, 33 ans, 99e mondial, jouera pour la première fois sur le circuit face au 76e mondial, 26 ans. Le vainqueur sera opposé à l'Espagnol Roberto Carballes Baena (ATP 61) ou à un joueur issu des qualifications suivant le tirage au sort effectué samedi.

Le Grec Stefanos Tsitsipas, 6e mondial, a été désigné tête de série N.1 et l'Allemand Jan-Lennard Struff, 27e au classement ATP, tête de série N.2 L'Autrichien Dominic Thiem (ATP 72), vainqueur de l'US Open 2020 est aussi de la partie, David Goffin sera le seul belge directement dans le tableau final.

Kimmer Coppejans (ATP 180) en profite pour récupérer son invitation. L'Ostendais rejoint Alexander Blockx (ATP 771) et Gilles-Arnaud Bailly (ATP 646) qui ont reçu aussi une wild-card pour ces qualifications que doivent également disputer Zizou Bergs (ATP 181) et Gauthier Onclin (ATP 206). Deux tours sont au programme pour désigner les quatre qualifiés pour le tableau final. Par contre, Joris De Loore (ATP 188), en finale du Challenger de Bratislava dimanche, ne disputera pas le tournoi.

Michael Geerts et Gauthier Onclin, associés, ainsi que Zizou Bergs, qui fait la paire avec Tibo Colson, sont engagés également comme Belges dans le tableau du double.

L'épreuve anversoise a vu Grigor Dimitrov et deux de ses anciens vainqueurs déclarer forfait cette semaine. Le Bulgare, 19e mondial, a renoncé après avoir atteint les demi-finales du Masters 1000 de Shanghai où il a été battu par le Russe Andrey Rublev samedi. L'Italien Jannik Sinner, 21 ans, 4e joueur du monde, a renoncé aussi à faire le déplacement. Le Transalpin, sorti en 8es de finale au Masters 1000 de Shanghai, l'avait emporté en 2021. Le Français Ugo Humbert, victorieux en 2020, ne sera pas non plus de la partie après son quart de finale perdu à Shanghaï cette semaine. L'Américain Sebastian Korda (ATP 26), demi-finaliste face au Polonais Hubert Hurkacz, ne sera pas non plus dans le tableau. Le Canadien Felix Auger-Aliassime, actuellement 15e mondial, avait inscrit son nom au palmarès l'an dernier.