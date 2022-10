European Open Anvers : "Ils étaient juste un poil plus forts", admet Malisse après sa défaite en double

Xavier Malisse s’est incliné, jeudi, en quart de finale du double de l’European Open, disputé sur surface dure à l’Antwerp Lotto Arena et doté de 648.130 euros, aux côtés de l’Argentin Diego Schwartzman contre les Néerlandais Tallon Griekspoor et Botic van de Zandschulp en deux sets très disputés (7-6 (7/1), 7-6 (9/7).

"Ils étaient juste un poil plus forts", a reconnu le joueur dans l’après-match."On perd par deux tie-breaks mais je suis assez satisfait", a-t-il déclaré. "Dans le premier tie-break, ils étaient clairement les meilleurs. Le deuxième tie-break était également 'serré'. Dans les moments importants, ils ont eu le dessus." "Je me suis amusé, il y avait une bonne ambiance."