European Open Anvers : David Goffin souffre, mais finit par écarter Gilles-Arnaud Bailly, en 3 sets et plus de 3h de jeu

David Goffin retrouvera au deuxième tour l'Argentin Diego Schwartzman, 19e mondial et dispensé de premier tour grâce à son statut de tête de série N.3. Le droitier de Buenos Aires est un habitué de la Lotto Arena, où il a atteint la finale à trois reprises, sans jamais toutefois parvenir à l'emporter. L'an dernier, il avait été battu en finale par l'Italien Jannik Sinner.

Ce sera le 6e duel entre le joueur belge de 31 ans et l'Argentin de 30 ans, que Goffin a battu à quatre reprises, en 2015 en Coupe Davis à Forest National, en 2017 à Miami et Tokyo et en 2018 à la Laver Cup.

La seule défaite de Goffin face à Schwartzman a eu lieu à Anvers, en 2016, lorsque le N.1 belge s'était incliné en demi-finales de l'European Open face au Portègne, pour ce qui reste le meilleur résultat de David Goffin dans la Métropole.