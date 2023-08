European Masters snooker : Luca Brecel qualifié pour les huitièmes

Luca Brecel s’est qualifié pour les huitièmes de finale de l’European Masters snooker (500 000 euros) au détriment de l’Anglais Robbie Williams (5-4.) à Nuremberg, en Allemagne.

Le champion du monde en titre a concédé les trois premières manches à Williams (WS 47) grâce à des breaks de 91, 57 et 61. Comme Williams a manqué une multitude d’occasions, Brecel (WS 2) a réussi à renverser la vapeur et a mené 4-3 grâce à un break de 86. Williams a égalisé, mais dans la neuvième et décisive manche, le Limbourgeois de 28 ans a signé une série de 134, qui lui a valu de rencontrer l’Anglais Barry Hawkins (WS 19) en huitièmes de finale.

Pour sa part, Hawkins a sorti son compatriote Zak Surety (WS 78) sur le score de 5-1. Ben Mertens, 18 ans, a pris un excellent départ face à l’Anglais David Gilbert (WS 23) et a mené 2-0 avec des breaks de 87 et 104. Puis, Gilbert a gagné la troisième manche grâce à un break de 108. Mertens a encore pris à son compte les 4e et 6e manches et se rapprochait de la qualification. Il a eu un certain nombre d’occasions dans les trois derniers tours qu’il n’a pas exploitées et Gilbert s’est imposé 5-4.