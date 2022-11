European Film Awards 2022 : le film belge "Close" récolte quatre nominations pour les EFA

Le long métrage belge "Close" de Lukas Dhont récolte quatre nominations pour les European Film Awards (EFA) 2022, a annoncé mardi l'European Film Academy, qui organise l'événement. Avec une nomination, "Dalva", film réalisé par la Belge Emmanuelle Nicot, est lui aussi en lice pour la 35e cérémonie des EFA, qui se déroulera le 10 décembre prochain à Reykjavík en Islande.

Grand Prix du Festival de Cannes, ex aequo avec "Stars At Noon" de la Française Claire Denis, "Close" concourra dans quatre catégories : Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur scénariste (Lukas Dhont et Angelo Tijssens) et Meilleure acteur (Eden Dambrine).

Il était par ailleurs déjà sélectionné pour l'European University Film Award (EUFA) décerné par les étudiants universitaires européens. Le lauréat dans cette catégorie sera annoncé le 7 décembre, soit quelques jours avant la cérémonie des European Film Awards.

Avec ce deuxième long métrage, également en lice dans la course aux Oscars, le jeune prodige belge Lukas Dhont, qui avait déjà marqué les esprits avec "Girl", signe un film sur l'amitié et la responsabilité. "Close" plonge dans l'histoire de Léo et Rémi, 13 ans, amis depuis toujours jusqu'à ce qu'un événement impensable les sépare.

Les rôles principaux sont endossés par les jeunes acteurs Eden Dambrine et Gustav De Waele et les actrices Émilie Dequenne et Léa Drucker.