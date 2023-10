Europe : une nouvelle cartographie 3D de la Voie lactée révèle plus d’un demi-million d’étoiles

L’agence spatiale européenne (ESA) a dévoilé mardi cinq mises à jour destinées à la publication de la quatrième version du catalogue Gaia, en 2025. Ces nouvelles données révèlent notamment 500.000 étoiles dans le noyau de l’Oméga du Centaure, mais aussi des données plus précises concernant plus de 150.000 astéroïdes ainsi que la Voie lactée. L’ULB, l’ULiège, la KU Leuven, l’université d’Anvers et l’observatoire royal de Belgique participent notamment à ce projet.

Le satellite Gaia cartographie le ciel depuis 2014 et dévoile des étoiles un million de fois moins lumineuses que ce qu’on peut voir à l’œil nu. Une précédente mise à jour du catalogue de ses observations, en juin 2022, avait permis de collecter les données de 1,8 milliard d’étoiles, offrant ainsi une image plus claire de la Voie lactée et de ses environs, une étape importante pour la recherche en astronomie. Une nouvelle mise à jour est prévue pour la fin de l’année 2025.