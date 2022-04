Europe, un mythe fondateur qui raconte l’origine d’un morceau de Terre

L’étymologie du mot "Europe" divise les spécialistes et les linguistes : certains y voient un composé de "eurus", signifiant "large", et de "ops", signifiant "œil". Et cette dénomination de terre à "l’aspect large" est une vieille épithète de la Terre, que l’on retrouve dans plusieurs traditions indo-européennes.

Mais d’autres linguistes placent les origines du mot "Europe" au Moyen-Orient. Ainsi, il existe une étymologie antérieure à l’étymologie grecque. Une étymologie d’origine assyrienne aux racines sémitiques. Par les mots Ereb, le couchant, et Assou, le levant, les marins phéniciens désignaient les deux rives opposées de la mer Egée. D’une part la Grèce actuelle et d’autre part l’Anatolie, qui ont pour origines géographiques les deux noms grecs Eurôpè et Asia.