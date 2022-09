Europe : plus d'un cinquième de la population est à risque de pauvreté ou d'exclusion

Les chiffres augmentent très légèrement par rapport à 2020, quand le total était à 94,8 millions de personnes ou 21,6% de la population.

Autour de la moyenne européenne, les chiffres varient largement d'un pays à l'autre. En Roumanie, plus d'un tiers (34,4%) de la population est à risque de pauvreté ou d'exclusion sociale, et on dépasse aussi les 30% en Bulgarie (31,7%), tandis que la Grèce (28,3%) et l'Espagne (27,8%) se situent juste en dessous. Allemagne (20,7%), Belgique (19,3%), France (19,3%), Pays-Bas (16,6%) font partie des pays qui font mieux que la moyenne européenne. Les pourcentages les plus bas étant enregistrés en Slovénie (13,2%) et en Tchéquie (10,7%).

Le critère le plus rencontré, parmi les trois, est celui de la pauvreté monétaire: il concerne 73,7 millions de personnes à travers l'UE.