Europe playoffs : Charleroi débordé par Genk en 2e période à cause de 10 minutes catastrophiques

Toujours pas de victoire pour le Sporting de Charleroi dans ces Europe playoffs. Les Carolos se sont en effet inclinés 3-2 à Genk. Rentrés avec un but d’avance au vestiaire, les Zèbres ont payé au prix fort un début de deuxième mi-temps catastrophique avec 3 buts encaissés en 10 minutes.

Au classement de ces playoffs, Genk (36 pts) reste à 4 points de La Gantoise (40 pts), victorieuse in extremis contre Malines et toujours première de la poule à deux journées de la fin. Le Sporting de Charleroi (28 pts) enregistre un 1 sur 12 et reste derrière Malines (29 pts)