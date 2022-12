Europe : le règlement "Dublin" pour les demandeurs d’asile est inefficace et injuste

Ali, Afghan, est "dubliné" en Autriche. Hakim est somalien et est "dubliné" en Italie. Mohamed est irakien et "dubliné" en Grèce. Ils sont des milliers dans ce cas de figure. Être "dubliné" signifie que la personne a été enregistrée dans le pays par lequel elle est entrée en Europe, et elle est censée y introduire sa demande d’asile. Sauf que ce sont toujours les mêmes pays qui, depuis des années, sont la porte d’entrée de l’Europe pour les migrants. La Grèce, l’Italie et l’Espagne pour les migrants africains, la Hongrie pour les migrants du Proche et Moyen Orient.

"Les conditions d’accueil et les procédures de demande d’asile devraient être les mêmes partout en Europe, or ce n’est pas le cas", explique Jessica Blommaert, chercheuse au Ciré (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers). "On assiste à une loterie de l’asile. Chaque pays applique les directives européennes à sa façon". Et de fait, l’accueil des demandeurs d’asile est très différent que l’on arrive en Hongrie (où ils sont pourchassés sans relâche), en Italie, en Grèce ou en Espagne. Ce sont surtout les pays du sud qui sont concernés et, depuis des années, ils appellent à la solidarité des autres pays de l’Union.