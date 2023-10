Europe : Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l’Union se rendra en Chine la semaine prochaine

Le chef de la diplomatie de l’Union européenne, Josep Borrell, dont le déplacement en Chine avait été reporté à deux reprises, se rendra à Pékin la semaine prochaine, a indiqué vendredi un responsable européen à Bruxelles.

Une première visite, prévue mi-avril, avait été reportée car Josep Borrell avait été testé positif au Covid-19. Une deuxième, programmée cette fois en juillet, a été annulée par Pékin au dernier moment. Le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères se rendra finalement en Chine du 12 au 14 octobre.

Il rencontrera le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi dans le cadre d’un "dialogue stratégique UE-Chine" afin de parler "des relations bilatérales comme de sujets de politique étrangère et de sécurité", selon la source européenne. Au cœur des discussions devrait figurer la stratégie présentée en juin par la Commission européenne pour répondre de façon plus ferme aux risques pesant sur la sécurité économique de l’UE, avec la Chine en ligne de mire.

Cette visite intervient alors que l’UE a ouvert en septembre une enquête sur des aides présumées illégales de Pékin aux constructeurs chinois de voitures électriques, suscitant de nouvelles tensions. La Commission européenne a par ailleurs dévoilé mardi une liste de quatre domaines stratégiques qui devront être mieux surveillés et défendus face à des États rivaux comme la Chine – semi-conducteurs, intelligence artificielle, technologies quantiques et biotech.

Autre dossier sensible : les eurodéputés ont approuvé définitivement mardi un nouvel instrument européen visant à punir tout pays utilisant des sanctions économiques pour faire pression sur un membre de l’UE. Cet outil ne vise explicitement personne non plus, mais Pékin est là aussi clairement en ligne de mire. Il pourra être brandi dans un conflit du type de celui qui oppose actuellement la Lituanie à la Chine, ont expliqué des responsables européens.