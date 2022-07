Europe enregistrera son nouvel album l’année prochaine

C’est le guitariste John Norum qui a révélé l’information lors d’une interview à Sonic Perspectives : le groupe prévoit bien une suite à l’album de 2017 Walk The Earth.

Il a expliqué : "Je ne sais pas encore si on va enregistrer cette année, mais c’est sûr qu’on le fera l’année prochaine. Pour le moment, on est en train de composer et d’écrire nos idées. Donc je ne sais pas si on va démarrer cette année, mais je l’espère. J’ai déjà commencé à préparer des choses et enregistrer des démos. Mais pour le moment, je vais me concentrer sur mes projets en solo, car on n’a pas grand-chose à faire d’autre pour le moment. On a quelques concerts prévus çà et là, puis on s’envolera à la fin de l’année pour l’Amérique Latine, en décembre, je pense."

Le guitariste travaille en effet en solo et prévoit de sortir son 9e album, Gone To Stay cette année.