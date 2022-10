" La culture nous aide à faire face aux événements traumatisants "

Mariya Gabriel, commissaire européenne à l'innovation, la recherche, la culture, l'éducation et la jeunesse, a déclaré : " L'expression culturelle et l'accès à la culture sont des éléments essentiels de notre vie. Ils nous aident à faire face aux événements traumatisants, à renforcer la résilience individuelle et collective et nous donnent des outils de compréhension mutuelle. Je suis très heureuse de savoir que nous pouvons contribuer à aider les Ukrainiens déplacés par la guerre en Ukraine ou dans l'un des pays participants à Europe Creative à accéder à la culture ".



L'appel à projet est ouvert jusqu'au 29 novembre 2022. Les consortiums sélectionnés lanceront ensuite les projets en lien avec les trois objectifs fixés. Dans un second temps, des appels à projets ciblés seront alors lancés en faveur d’artistes et organisations culturelles spécifiques.