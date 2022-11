« Europe Connexion », dans l’antichambre du pouvoir au Théâtre des Martyrs

Le texte d’Alexandra Badea est porté par un duo d’acteurs tiré à quatre épingles. Pierange Buondelmonte et Aline Mahaux endossent à tour de rôle, le costume du personnage central, s’alternent à la narration et observent impuissants sa longue et lente descente aux enfers. La mise en scène imaginée par Pauline d’Ollone éclaire les particularités d’un texte à l’intérieur duquel le " tu " directif domine et ne laisse aucune place au doute ou à la remise en question.

" D’une certaine façon Alexandra Badea nous donne des outils de self-défense intellectuels. Elle met à nu les outils rhétoriques employés par les lobbyistes. […] J’ai voulu qu’ils soient deux sur scène parce que tout est dit à la deuxième personne. Ça me permettait de mettre en scène le combat intérieur qui ronge le personnage. "

Pauline D’Ollone au micro de François Caudron