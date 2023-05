Europe : 13.000 tonnes de pesticides tueurs d'abeilles interdits mais exportées en 2021

Les néonicotinoïdes, ces insecticides tueurs d’abeilles, sont interdits en Europe. Malgré tout, l’Union européenne continue à exporter des milliers de tonnes de ces pesticides, vers des pays plus pauvres aux réglementations moins regardantes.

Selon une nouvelle enquête des ONG Unearthed et Public Eye, l’Union européenne exporte chaque année plus de 10.000 tonnes de néonicotinoïdes. En 2021, 17 grandes sociétés européennes ont notifié l’exportation de 13.274 tonnes d’insecticides interdits chez nous, contenant surtout des substances actives comme le thiamethoxame, l’imidaclopride ou la clothianidine.

Parmi ces sociétés, les auteurs de l’enquête pointent le géant Syngenta, basé en suisse et détenu par des capitaux chinois. Le Brésil est le principal pays de destination, alors qu’il abrite entre 15 et 20% de la biodiversité mondiale. D’après le rapport, Syngenta a notifié plus de 10.400 tonnes d’insecticides à base de thiamethoxame vers 61 pays, le Brésil étant encore l’un des pays d’exportation privilégiés.